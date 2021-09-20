الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 05:55 م

وزير التخطيط يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع بلجيكا

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية مريم كثير، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين.

واطلع الشريدة، بحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الاثنين، الوزيرة البلجيكية والوفد المرافق لها بحضور السفير البلجيكي في عمان فيليب فاندن بولك، على برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، والجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية للدفع بالعجلة الاقتصادية وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.

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