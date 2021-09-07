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الثلاثاء، 07-09-2021 03:53 م

وزير التخطيط يشارك الأربعاء في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وزير التخطيط


الوكيل الإخباري - يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في النسخة الأولى من فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (ICF Egypt)، الذي تنطلق أعماله في القاهرة الأربعاء.

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المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، ينطلق بتنظيم من وزارة التعاون الدولي المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.


وتشهد فعاليات المنتدى - الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية و 7 ورش عمل تهدف إلى بحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا، لاسيما عقب جائحة كورونا، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود.


ويبحث المنتدى الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية، ودور الشركات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد الجائحة، وأهمية تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

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