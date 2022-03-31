الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

وفاة بتدهور صهريج على مخرج جسر الحرة

أسعار الذهب محليا

وفيات الخميس 31-3-2022

كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

وزير التخطيط يعلن اليوم تعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع الناقل الوطني

إصابة 7 فلسطينيين بحالة خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات عنيفة

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

سيناريو كورونا.. الصحة العالمية تتحدث عن 3 مسارات

انخفاض سعر النفط 5 دولارات عالميا

الخميس، 31-03-2022 08:48 ص

وزير التخطيط يعلن اليوم تعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع الناقل الوطني

الناقل


الوكيل الإخباري - يعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إيجازا صحفيا الخميس، للإعلان والحديث عن نتائج مؤتمر و تعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع الناقل الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني",
الشريدة، قال في تصريحات سابقة، إن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي و يحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، و يتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا. 

اضافة اعلان


وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.  


وأضاف الشريدة، وقتها، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.


وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية). 


ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1065

وفاة بتدهور صهريج على مخرج جسر الحرة

image (15)

تعطل مركبة شحن على طريق المطار

0L5A9566

مراكز التطعيم واللقاحات ليوم الخميس - أسماء

ررررر

الربابعة نقيبا للممرضين بالتزكية

ك

كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

0L5A5725

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

إنهاء وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني وتسليمها للمطورين

توقي

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

درك

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الجامعة الأردنية

الإدارة المحلية: حملة للتشجيع على الانتخابات في الجامعات

محل اواعي

نقيب الألبسة يتوقع ارتفاع الأسعار 5 - 8%

61c0622708a91

قانونا الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية يدخُلان حيِّز التنفيذ - تفاصيل