نقيب الألبسة يتوقع ارتفاع الأسعار 5 - 8%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان ارتفاع أسعار الالبسة محلياً بنسبة 5 - 8% بسبب الارتفاع المستمر على أجور الشحن عالمياً .

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وقال علان في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن ارتفاع اسعار أجور النقل وصل الى 200% مقارنة بذات الوقت من العام الماضي .



وكانت الحكومة قررت بداية العام الحالي، تخفيض التعرفة الجمركية على حزمة من السلع من ضمنها الالبسة وتوحيدها ضمن أربع فئات هي (معفاة، 5، 15، 25 بالمائة) بهدف تعزيز التنافسية وتنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة.



يشار إلى أن نقيب الالبسة سلطان علان توقع في تصريحات سابقة الشهر الماضي انخفاض أسعار الألبسة والأحذية بين 3 – 5 % بعد قرار الحكومة الأخير بتخفيض التعرفة الجمركية على ان يلمس المواطن أثر هذا الانخفاض مطلع شهر نيسان القادم .



وقال إن التكاليف على التاجر تبدأ من ثمن البضاعة المستوردة ومن ثم أجور الشحن ومن ثم الرسوم الجمركية والضرائب والكلف التشغيلية من رواتب وكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أن المتغير الوحيد الذي حصل هو تخفيض الرسوم الجمركية الذي سيعمل على تخفيض ما نسبته 3 – 5% من الأسعار على الألبسة والأحذية كونه لم يكن هناك تخفيض كلي.





