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الأربعاء، 07-07-2021 06:37 م

وزير التربية : الأصل في التعليم أن يكون وجاهيًا

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس إنه يوجد نقص في عدد المعلمين، مضيفًا أنه رغم أن التعليم الإضافي له دواعي مسببة وسيبقى موجود، إلا أنه يمكن التقليل منه.اضافة اعلان


وأكد أنه بسبب جائحة كورونا، فإن المدارس الحكومية استقبلت 130 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة، الأمر الذي يتطلب تعيين معلمين ومعلمات على حساب التعليم الإضافي.
 
وأشار أبو قديس إلى أن تكلفة صيانة المدارس بإقليم الجنوب للعام الحالي، بلغت 2 مليون دينار.
 
وأكد أن وزارة التربية لديها خطة لبناء 60 مدرسة سنويًا في كل محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن فكرة "بناء مجمع مدارس مركزي"، يضمن بيئة دراسية صحية.

وبخصوص التعليم الوجاهي، قال أبو قديس إن الأصل في التعليم أن يكون وجاهيًا وخاصة الدراسات العليا.

 




 

 


 

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