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الإثنين، 05-07-2021 01:09 م

وفق التعليم العالي

الفصل الصيفي القادم لطلبة الدراسات العليا مدمج

وزارة التعليم العالي 5
وزارة التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إن "التدريس في الفصل الصيفي المقبل لطلبة الدراسات العليا مدمج"؛ أي وجاهيا وإلكترونياً (عن بُعد).

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وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إنه "إشارة الى قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 17 حزيران/يونيو الماضي، بخصوص آلية تدريس الطلبة للفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021، وفيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا، نعلمكم بعدم الممانعة من تدريس مساقات الدراسات العليا عن طريق التعليم المدمج، شريطة ألا تقل نسبة تدريس تلك المساقات داخل الحرم الجامعي عن 50%".


 




 

 


 

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