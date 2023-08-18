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الجمعة، 18-08-2023 06:25 م

وزير التربية: التوجيهي سيختفي بعد سنتين

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الوكيل الاخباري - أعرب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع الطلبة الأوائل لمرحلة الثانوية العامة "التوجيهي".
 
وأشار، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في حديقة التلفزيون الأردني، إلى "أن التوجيهي سيختفي بعد سنتين"، موضحًا أنه سيقدم الطالب التوجيهي بعد ذلك على سنتين بحيث يقدم امتحان توجيهي بـ 4 مواد خلال الصف الحادي عشر، وفي الثاني عشر يختار الطالب الامتحان بالمواد حسب رغبته في الدراسة الجامعية.

وأضاف أنه يحق للطلبة الأوائل الفرح ويحق لهم التكريم وأضاف خلال حديثه عن تقييم امتحانات الثانوية العامة بأنه لا يمكن أن يكون امتحان التوجيهي خال من الشوائب وهو أمر طبيعي على حد قوله.

وقال إنه يعتقد بأن نسبة النجاح والمعدلات التي حصل عليها الطلبة تؤكد أن الامتحانات كانت موضوعية وطبيعية.

وحول اختيار التخصصات في الجامعات، قال محافظة إنه على الطالب دراسة اختياراته المتاحة في الجامعة قائلا : "نحن بحاجة لتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل".

وقال "إن هناك اعدادا كبيرة لخريجي الطب في الأردن وهو تخصص مهم ولكن لفت إلى أن المملكة الآن في المرحلة الحالية وصلت لمرحلة الإشباع في هذا التخصص".

وأضاف "يجب أن نتخلص من أنه كل طالب انهى التوجيهي يجب أن يدرس جامعة لأنه عالميا نسبة من يتابع الدراسة بعد الثانوية العامة ليس كبيرا ونحن في الأردن يمكن أن نكون من أعلى النسب في العالم بنسبة تصل إلى 80 بالمائة".
ولفت إلى وجود زيادة في الاقبال على التعليم المهني في الأردن خلال الآونة الأخيرة.

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