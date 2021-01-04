وزير التربية يكشف تطورات امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري -

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تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي في يومه الثالث، وذلك خلال تفقده غرفتي العمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات.وأكد الدكتور النعيمي أن الوزارة ترصد وبكل اهتمام كافة الملاحظات التي تردها حول الامتحانات، سواء من وسائل الإعلام أو من المواطنين أو الطلبة، حيث تقوم غرفة العمليات في مركز الوزارة بالرد عليها بعد التواصل المباشر مع الجهة المعنية، فيما ترصد غرفة العمليات في إدارة الامتحانات أي ملاحظات فنية من المراقبين والإداريين والطلبة؛ حيث يقوم مختصون في الغرفة بدراستها ووضع الإجابات الفنية لها بأسرع وقت.وأضاف أن جميع أوراق الامتحانات تتم دراسة ردود الفعل حولها من قبل خبراء في إدارة الامتحانات، سواء تلك المتعلقة بوقت الامتحان أو الأسئلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن وقت الامتحان لكل ورقة تتم دراسته بشكل علمي، وكذلك الأسئلة التي تحرص الوزارة على وضعها من المنهاج وبشكل يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.وأكد أن جميع الملاحظات التي وردت في الدورات الامتحانية السابقة تمت مراعاتها في هذا الامتحان، مثنيا على جهود الكوادر القائمة على الامتحان في الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والدليل الارشادي المتعلق بإجراءات عقد الامتحان اللذان يشهدا حرفية في التطبيق من قبل الكوادر القائمة على الامتحان والطلبة المشاركين به، إضافة إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به أولياء الأمور في مساندة الوزارة بتهيئة البيئة المحيطة بمراكز الامتحان من حيث الهدوء وعدم التجمهر.وبين أن فرق العمل الميدانية المتابعة للامتحان، والأجهزة المساندة لها من المؤسسات الوطنية تواصل عملها منذ اليوم الأول وتقوم بمهامها على أكمل وجه، مثنيا على جهود جميع القائمين على الامتحان من كوادر الوزارة ومن مؤسساتنا الوطنية.وأشار إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان التي بدأت يوم أمس الأحد، تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.