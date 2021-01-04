الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة تخالف عددا من المنشآت والأفراد

كلّ شيء على ما هو عليه

رئيس الوزراء : سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة

توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

وزير التربية يكشف تطورات امتحان التوجيهي

مكالمة هاتفية تحول دون وقوع كارثة بعمان

الحكومة تنفي شائعة جديدة

خبر سار حول عودة عمل النوادي الصحية والرياضية بالاردن

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الإثنين، 04-01-2021 02:51 م

وزير التربية يكشف تطورات امتحان التوجيهي

120212224650652886513


الوكيل الاخباري - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي في يومه الثالث، وذلك خلال تفقده غرفتي العمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات.
اضافة اعلان

وأكد الدكتور النعيمي أن الوزارة ترصد وبكل اهتمام كافة الملاحظات التي تردها حول الامتحانات، سواء من وسائل الإعلام أو من المواطنين أو الطلبة، حيث تقوم غرفة العمليات في مركز الوزارة بالرد عليها بعد التواصل المباشر مع الجهة المعنية، فيما ترصد غرفة العمليات في إدارة الامتحانات أي ملاحظات فنية من المراقبين والإداريين والطلبة؛ حيث يقوم مختصون في الغرفة بدراستها ووضع الإجابات الفنية لها بأسرع وقت.

وأضاف أن جميع أوراق الامتحانات تتم دراسة ردود الفعل حولها من قبل خبراء في إدارة الامتحانات، سواء تلك المتعلقة بوقت الامتحان أو الأسئلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن وقت الامتحان لكل ورقة تتم دراسته بشكل علمي، وكذلك الأسئلة التي تحرص الوزارة على وضعها من المنهاج وبشكل يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وأكد أن جميع الملاحظات التي وردت في الدورات الامتحانية السابقة تمت مراعاتها في هذا الامتحان، مثنيا على جهود الكوادر القائمة على الامتحان في الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والدليل الارشادي المتعلق بإجراءات عقد الامتحان اللذان يشهدا حرفية في التطبيق من قبل الكوادر القائمة على الامتحان والطلبة المشاركين به، إضافة إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به أولياء الأمور في مساندة الوزارة بتهيئة البيئة المحيطة بمراكز الامتحان من حيث الهدوء وعدم التجمهر.

وبين أن فرق العمل الميدانية المتابعة للامتحان، والأجهزة المساندة لها من المؤسسات الوطنية تواصل عملها منذ اليوم الأول وتقوم بمهامها على أكمل وجه، مثنيا على جهود جميع القائمين على الامتحان من كوادر الوزارة ومن مؤسساتنا الوطنية.

وأشار إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان التي بدأت يوم أمس الأحد، تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202025195347497442911

الأمانة تخالف عددا من المنشآت والأفراد

120213105832926351177

رئيس الوزراء : سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة

63b3fb56-5299-42fd-ba50-472a348f320e

راصد: حكومة الخصاونة تلتزم بـ 157 التزاماً

12202021121742798623424

توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

8cf70982-4867-457b-9562-6b1a8c0a9902

عضيبات ناطقا إعلاميا لوزارة النقل

3202017215340642987402

الأشغال: صرف كامل المستحقات المالية لعام 2020

أخبار متعلقة
12202012212955666254443

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

1020205112116558417445

توضيح من وزير التربية حول عودة الطلبة الى المدارس

1607532884708

وزير التربية والتعليم : دعم الصناعة الأردنية واجب وطني

تيسير-النعيمي-وزير-التربية-12345

ايعاز من وزير التربية والتعليم

1120208134343806549359

تحسن ملموس في أداء طلبة الأردن في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات لدورة 2019

122020614272581458974

توجيهات من وزير التربية والتعليم