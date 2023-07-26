وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأربعاء، إنّ هناك انتشارا "لدوسيات" بين طلبة الثانوية العامة "توجيهي" من خارج المنهاج الدراسي.



واعتبر محافظة خلال حديثه في اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن انتشار "الدوسيات" شكل إرباكًا لبعض الطلبة.



وأضاف أن "الوزارة بصدد الدفع بتشريع يُنظم عمل المنصات الدراسية؛ لتكون ضمن إطار المدارس الحكومية والخاصة وليس منصات فردية".



وأكد النواب الحاضرون أهمية أن تأخذ "التربية" بعين الاعتبار ظروف الطلبة والآثار النفسية وتعويضهم عن الوقت الضائع نتيجة الأخطاء المطبعية التي وردت في امتحان مبحثي الرياضيات والكيمياء.

اضافة اعلان