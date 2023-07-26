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الأربعاء، 26-07-2023 12:33 م

خبر سار من وزير التربية لطلبة التوجيهي بشأن امتحان الكيمياء

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأربعاء، إنّ آلافًا من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" حصلوا على علامات أعلى من 180 من 200 في امتحان مبحث الكيمياء .

وأضاف محافظة خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب، أن 671 طالبا وطالبة حصلوا على علامة كاملة في امتحان الكيمياء، حيث إنّ نسبة النجاح في امتحان الكيمياء قرابة 77.9%، مشيرا إلى أن نسب النجاح في المبحث قد تتغير.

وراجعت وزارة التربية أسئلة الكيمياء، حيث صُحح الخطأ الوارد داخل القاعة، وفقا لمحافظة.

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