وزير التربية يهنئ المعلميَن الفائزين بجائزة خليفة التربوية

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فاز المعلم عامر خالد مرشد بني عبده من مدرسة الزبيرية الأساسية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الشوبك، والمعلمة رويدة سالم سليمان أبو شوشة من مدارس الحصاد التربوي التابعة لمديرية التعليم الخاص، بجائزة خليفة التربوية في دورتها الرابعة عشرة للعام 2021، في مجال التعليم العام لفئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس باسم الأسرة التربوية الأردنية، في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، المعلمين الفائزين، مبينا أن هذا الفوز يأتي تأكيدا لتميز المعلم الأردني، ومعززا الثقة بقدرته على العطاء الدائم وتحقيق الإنجاز والابداع، معربًا عن اعتزاز الوزارة بهذا الانجاز الكبير.