مواطنون لـ الوكيل : لا مبررات لارتفاع اسعار الزيوت النباتية وبعض السلع

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اجرى موقع الوكيل الاخباري استطلاعاً للرأي حول مبررات ارتفاع اسعار الزيوت النباتية وبعض السلع الاساسية في الاسواق وخاصة في الاونة الاخيرة .

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وقد صوت ما نسبته 91% بأنه لا توجد مبررات لارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية علما ان نسبة ارتفاع بعضها وصل الى اكثر من 50% من سعرها الاصلي .

ورأى ما نسبته 9% فقط ان الارتفاع الذي حصل على اسعار السلع الاساسية هو مبرر استنادا للتوضيح الحكومي الذي اكد ان الارتفاع جاء من بلد المنشأ وان الحكومة لن تسمح باحتكار اي سلعة من قبل بعض التجار .



