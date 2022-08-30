وزير التربية يوعز بتشكيل فرق لزيارة المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

الوكيل الاخباري- ناقشت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، بما يضمن توفير البيئة المدرسية بجهوزية ملائمة لاستقبال الطلبة ومعلميهم.

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وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس خلال الاجتماع الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديرو الإدارات في مركز الوزارة، ومديرو التربية والتعليم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لتوفير البيئة التعليمية في المدارس لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، لافتا إلى ضرورة تعاون مديريات التربية والتعليم للاستفادة من اللوازم والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بالزوائد منها.



وبين أن الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مثنيا على جهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.



وأوعز إلى تشكيل فرق لزيارة المدارس ومتابعة استيعاب الطلبة وتخفيف الاكتظاظ، واتخاذ الحلول المناسبة مثل تشعيب الصفوف ونظام الفترتين، بعد الاستثمار الأمثل للمساحات المتاحة في المدارس، إضافة إلى السرعة في تجهيز المدارس المستحدثة.



كما شدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية.



يشار إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات في مركزها وفي كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي.

