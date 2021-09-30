وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أهمية صدور نظام رعاية المسنين

الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، ايمن المفلح، اهمية صدور نظام رعاية المسنين في الجريدة الرسمية اليوم الخميس وبخاصة في ظل احتفال العالم والاردن بيوم كبار السن، والذي يصادف غداً الجمعة.



وقال الوزير المفلح، على هامش رعايته اطلاق نتائج وتوصيات الدراسة التقييمية لدُور رعاية المُسنين في الأردن، التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم، بحضور ممثلين عن فريق اللجنة الوطنية لكبار السن، انه يجري العمل على ايجاد نوادي للمسنين في العاصمة، ومختلف المحافظات، وسيتم التنسيق والتشاور بهذا الخصوص مع امانة عمان والبلديات .

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