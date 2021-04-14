وزير التنمية يوضح حول توزيع المساعدات على اسر اردنية

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع البريد الأردني ودائرة الشؤون الفلسطينية ومديري التنمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين للقسائم الخاصة بالمواد الغذائية.وأضاف المفلح في تصريحات صحفية إن الوزارة تقوم بارسال الرسائل النصية لابلاغ المستفيدين، وكذلك عن طريق الاتصالات الهاتفية والوسائل الأخرى مثل المديريات ولجان المخيمات.وقال إن الوزارة مستمرة في تسليم القسائم الشرائية حتى يستفيد منها اكبر عدد من المواطنين وفقا لسجلات صندوق المعونة الوطنية.