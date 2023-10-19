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وزير الخارجية: أولوية الأردن توقف الحرب بشكل فوري

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الخميس، 19-10-2023 07:48 م

وزير الخارجية: أولوية الأردن توقف الحرب بشكل فوري

الصفدي 2



الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن أولوية الأردن توقف الحرب على غزة بشكل فوري.


وأجرى الصفدي مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مباحثات موسعة في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وما تسببه من معاناة إنسانية، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.اضافة اعلان

 

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