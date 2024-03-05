وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام "اليونسكو"

الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم،‬⁩ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

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وأكد الصفدي، خلال اللقاء، دعم المملكة لترشيح العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 160 في أيلول 2023 دعم العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن الفترة 2025 - 2029.