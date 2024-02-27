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الثلاثاء، 27-02-2024 02:11 م

الملك يحذر من خطورة وقف الدعم المقدم لـ الأونروا

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول اللقاء الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها، للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، إذ أكد جلالته ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري بهذا الشأن.


كما تم بحث الدور الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحذر جلالة الملك بهذا السياق من خطورة وقف الدعم المقدم للوكالة، وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن.


وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون في العديد من القطاعات.


وجرى بحث المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، خاصة في مجال قطاع المياه، إذ ثمن جلالته دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية بالمملكة.


بدورها، أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للتخفيف من الوضع في غزة.


وأشارت إلى أهمية تعزيز فرص التعاون بين الأردن والولايات المتحدة من خلال البناء على الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمعهما.


وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

 




 

 


 

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