وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، ورئيس الجمعية الوطنية الهنغارية لاسلو كوفر، وبحث معهم العلاقات الثنائية وعديد قضايا إقليمية ودولية.



واستعرض الصفدي ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما بحثا التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.

اضافة اعلان