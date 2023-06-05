الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : منخفض خماسيني وامطار رعدية اعتباراً من هذا الموعد

إطلاق مبادرة كل مواطن خفير في الزرقاء

إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في حوارة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الأميرة غيداء تفتتح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للبرنامج الأردني لسرطان الثدي

وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري

إطلاق مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي بالخدمة المدنية

الإعلان عن حملة مليون بصمة بيئية تطلق منتصف الشهر المقبل

العثور على أفعى داخل مركبة في إربد - صورة

الدّفاع المدني ينقذ شخص انهارت عليه مغارة في إربد

الإثنين، 05-06-2023 09:39 م

وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري

w


الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، ورئيس الجمعية الوطنية الهنغارية لاسلو كوفر، وبحث معهم العلاقات الثنائية وعديد قضايا إقليمية ودولية.

واستعرض الصفدي ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما بحثا التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

إطلاق مبادرة كل مواطن خفير في الزرقاء

5

الأميرة غيداء تفتتح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للبرنامج الأردني لسرطان الثدي

rrr

إطلاق مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي بالخدمة المدنية

r

الإعلان عن حملة مليون بصمة بيئية تطلق منتصف الشهر المقبل

wwwwww

العثور على أفعى داخل مركبة في إربد - صورة

الدفاع المدني 4

الدّفاع المدني ينقذ شخص انهارت عليه مغارة في إربد

أخبار متعلقة
الصفدي 2

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البلغاري

wwww

الحكومة : فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل

الخصاونة

الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

حبس المدين

3 سنوات على عدم حبس المَدين.. الأردن ينجح بحماية طرفيْ الديْن

w

مصدر: البعثة الدبلوماسية الأردنية بالسودان بخير