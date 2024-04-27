وزير الخارجية يلتقي مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الألماني نيلز شميد.

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وبحث الصفدي مع شميد تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب.



وشدد على أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وثمّن الصفدي الجهود التي تبذلها ألمانيا في إيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الإنزالات الجوية المشتركة.



جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الذي عقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي اليوم في عمّان.