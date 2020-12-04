وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة التي يشارك فيها الصفدي.

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وأكد الوزيران العمل على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص على تطوير التعاون وتعميق التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية خدمة للمصالح المشتركة.



كما بحث الصفدي والزياني المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم القضايا والمصالح العربية.



وسيجري الصفدي على هامش حوار المنامة لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين فيه وسيشارك في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات.



