نقابة الأطباء تحذر من هذه الشركات

الوكيل الإخباري

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- دعت نقابة الأطباء أعضاءها إلى مقاطعة كافة شركات الاعلان والدعاية وتنظيم المواعيد الالكترونية بكافة اسمائها و مواقعها.وأضافت النقابة في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت "بعض الشركات ليست داخل الاردن وتتبع اسلوبا تجاريا و مضللا لمتلقي الخدمة اذ تقوم بتصنيف الاطباء دعائيا و فقا للمبلغ الذي تتقاضاه منهم و تصطنع اسلوب تصنيف تفضيلي عشوائي غير معتمد على اسس علمية".وتابعت النقابة: "غالبية عظمى من الاطباء ترفض الاشتراك في برامجه تلك الشركات فيقومون مع سبق الاصرار بطرح اسمائهم و تقييمهم ظلما تقييما سلبيا كنوع من الحاق الضرر بهم ردا على ذلك ."وأشارت: "تحت طائلة المسؤولية لكل من يخالف تعليمات النقابة و يساهم في اعطاء معلومات مغلوطة وغير دقيقة قد تضر بالناس و مستوى الخدمة الطبية المقدم لهم ."