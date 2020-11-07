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السبت، 07-11-2020 11:37 ص

نقابة الأطباء تحذر من هذه الشركات

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الوكيل الإخباري - دعت نقابة الأطباء أعضاءها إلى مقاطعة كافة شركات الاعلان والدعاية وتنظيم المواعيد الالكترونية بكافة اسمائها و مواقعها.
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وأضافت النقابة في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت "بعض الشركات ليست داخل الاردن وتتبع اسلوبا تجاريا و مضللا لمتلقي الخدمة اذ تقوم بتصنيف الاطباء دعائيا و فقا للمبلغ الذي تتقاضاه منهم و تصطنع اسلوب تصنيف تفضيلي عشوائي غير معتمد على اسس علمية".

وتابعت النقابة: "غالبية عظمى من الاطباء ترفض الاشتراك في برامجه تلك الشركات فيقومون مع سبق الاصرار بطرح اسمائهم و تقييمهم ظلما تقييما سلبيا كنوع من الحاق الضرر بهم ردا على ذلك ."

وأشارت: "تحت طائلة المسؤولية لكل من يخالف تعليمات النقابة و يساهم في اعطاء معلومات مغلوطة وغير دقيقة قد تضر بالناس و مستوى الخدمة الطبية المقدم لهم ."

 




 

 


 

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