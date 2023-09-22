وزير الخارجية يواصل لقاءاته مع نظرائه في نيويورك

الوكيل الاخباري-

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واصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية ومسؤولين أمميين مشاركين في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وعقد الصفدي اليوم مع نظيرته البلجيكي حاجة لحبيب، اجتماعا أكدا فيه الحرص المشترك على استمرار التعاون ثنائيا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات، والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين. كما تناول الاجتماع قضايا إقليمية ودولية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة أزمات اللجوء.