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الأحد، 26-11-2023 11:31 م

وزير الداخلية الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس1

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الوكيل الإخباري - زار وزير الداخلية الفلسطيني، اللواء زياد هب الريح، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1.اضافة اعلان


واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد المستشفى، حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع، في ظل الظروف الراهنة.

وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، مبديا إعجابه بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني.

وثمن وزير الداخلية جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في سرعة الوقوف لجانب القضايا الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها تقديم المساعدة الإنسانية والعلاجية لغزة.

وفي نهاية الزيارة، أثنى وزير الداخلية على جهود القائمين على المستشفى الذين يقومون بتقديم الخدمة الإنسانية للمراجعين، وأداء رسالتهم الطبية والعلاجية النبيلة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس يعمل على مدار الساعة بتوجيهات ملكية سامية منذ وصوله إلى أرض الواجب، ضمن سلسلة من المستشفيات العسكرية الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد مراجعيه حتى الآن قرابة 800 مريض.

 




 

 


 

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