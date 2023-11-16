الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام بجنوب القدس

المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء

صدور إرادات ملكية سامية

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

عاجل

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

الخميس، 16-11-2023 08:06 م

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

65564b5249834


الوكيل الإخباري - أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفىً ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، بتوجيهات ملكية سامية.

اضافة اعلان


ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.


ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها الى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.


ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.


وتؤكد القوات المسلحة على استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

رئيس بلدية إربد الكبرى يرفض استقبال السفيرة الأمريكية

image (7)

تعليمات جديدة صادرة عن وزير الداخلية

65525919d7317

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

HMzTnSzd_400x400

صدور نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة بالجريدة الرسمية

1700146775669

الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

2023_09_12_04_25_42

القيسي: 40% تراجع الطلب على المواقع السياحية

أخبار متعلقة
1699807977297

العقيد الركن الخطيب: المستشفى الميداني العسكري الأردني بغزة استقبل 163 حالة اليوم

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

مجلس بلدية إربد الكبرى يؤكد دعمه لموقف الملك من العدوان على غزة

1697978488104

أمانة عمان تحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة البيئية

1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

F1yfC7wXgAIt8-b-1

الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهري آب وأيلول

1410164948imgid171104

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة