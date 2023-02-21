وزير الداخلية: الكثير من العرب يطلبون الإقامة أو الجنسية الأردنية

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأردن دولة آمنة ومستقرة وفيها مقومات كثيرة وتمتلك الكثير من النعم، أهمها نعمة الأمن والآمان التي يتمتع بها مقارنة مع الدول المحيطة به، بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة من مستشفيات ومدارس وطرق وجسور وكهرباء وماء.

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وأشار الفراية في كلمة له خلال الاحتفال بجائزة الموظف المثالي لعام 2022 لمحافظة البلقاء والتي تنظمها المحافظة للعام الثاني على التوالي، إلى انه يتم بذل الجهود بكل الاتجاهات بشأن موضوع الطاقة واستخراج المعادن والنفط من مناطق مختلفة من المملكة.



وبين أن عدد الزائرين للأردن في ازدياد مستمر، حيث أن عدد من استخدموا معابرنا الحدودية خلال العام الماضي بلغ نحو 1.2 مليون شخص.



وأضاف أن هنالك الكثير من يطلب الإقامة أو الجنسية أو جواز السفر الأردني من الدول العربية وهذا اكبر دليل على أننا نعيش في بلد آمن ومستقر.



ودعا الفراية المواطن إلى أن يكون إيجابيا وأن لا يركز دوما على السلبيات، وان يشير إلى الإنجازات ويسعى إلى تطويرها والبناء عليها.



واكد أهمية تكريم الموظف العام كونه يعتبر وجه الدولة، وانه كلما قام بواجبه على اكمل وجه كلما كان هنالك رضا من المواطنين عن مؤسساتهم ودولتهم.



ولفت إلى وجود ثلاث صفات رئيسية يجب أن تتوفر في الشخص الذي يعمل في القطاع العام او الخاص وهي الأمانة وامتلاك المعرفة والقدرة على تنفيذ المطلوب منه.



من جهته، قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية احد اهم ادوات التحفيز وترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي وهي تعنى بقطاع الخدمة المدنية حيث أنشئت عام 2007 تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في ان الخدمة المدنية هي ميدان للتميز.



وتابع، أنها تهدف إلى تحفيز الموظفين أصحاب الأداء المتميز بما يسهم في إيجاد قيادات كفؤة و حالة من التنافسية وتشجيع الموظفين على تطوير مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية واستخدامها كأدوات لرفع كفاءة العمل والإنتاجية وتقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن.



وبين أبو قاعود انه تم اعتماد 8 معايير للجائزة وهي (الإبداع والابتكار والمؤهلات العلمية والإلمام بالعمل والقدرة على مواجهة المشكلات والعلاقة مع الزملاء والعلاقة مع متلقي الخدمة والمحافظة على ممتلكات الدائرة ونقل المعرفة).



وأشار إلى انه تقدم للجائزة 100 موظف من 40 دائرة حكومية بما فيها 9 بلديات، حيث تم استثناء 37 موظفا لعدم استيفائهم الشروط حيث تنافس 63 موظفا على الجائزة وفاز منهم 10 موظفين، مقدما الشكر للجنة المنظمة والجهات الداعمة.



بدورها، القت المهندسة روضة العدوان، كلمة الفائزين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي تميزت بها محافظة البلقاء تهدف إلى دعم وتشجيع موظفي الدولة للاجتهاد والتنافس البناء للقيام برفعة الوطن ووضع ركائز مهمة للموظف الذي يسعى إلى تحقيق ما هو افضل من النواحي العلمية والفنية واستثمار كل الإمكانيات لإنتاج بيئة وظيفية للعمل المثمر.



وفاز بالجائزة زيد العواملة واحمد الدبابسة من بلدية السلط الكبرى، ومريم النسور من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعلاء العبداللات من مركز صحي البقيع، واريج أبو جسار من تربية السلط، ورولا الخميس من زراعة ماحص والفحيص، وسامية العمارات من بلدية معدي الجديدة، وحازم النسور من مديرية شباب البلقاء، والمهندسة روضة العدوان من مديرية أشغال البلقاء، ولينا طويقات من بلدية ماحص.



واشتمل الحفل على قصائد شعرية وفقرات فنية وعرض فيديو للفائزين تحدثوا خلاله عن تجربتهم وخبراتهم في العمل.



وفي نهاية الاحتفال كرم وزير الداخلية الفراية، القائمين على الجائزة وسلم الجوائز للفائزين.