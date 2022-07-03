وزير الداخلية : توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الداخلية مازن الفراية خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء أن “إهمال وتقصير كبير ومباشر تسبب بحادثة العقبة وهناك ترهل عام في شركة موانئ العقبة”.



وذكر وزير الداخلية أن “القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة”.



وبين أنه “كان هنالك تقريران صدرا عن الضمان الاجتماعي وميناء الحاويات تحدثا عن ضعف بالصيانة في الموانئ وقصور بالسلامة العامة قبل وقوع الحادثة بنحو شهر”.



وأشار الفراية إلى “صدور توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاميلن في السلامة العامة”.

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