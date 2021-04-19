وزير الداخلية يلتقي السفير الامريكي في عمان

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الداخلية مازن الفرايه لدى لقائه اليوم الاثنين السفير الامريكي في عمان هنري ووستر ، سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ولا سيما التدريب والتعاون الامني.كما تطرق اللقاء إلى بحث قضايا اللاجئين وحقوق الانسان إلى جانب العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين.وقال وزير الداخلية ان الاردن وعلى المستويين الرسمي والشعبي يتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة انسانية ومهمة نبيلة ، اساس الالتزام بها انسانيتنا وعقيدتنا ورؤيتنا كدولة متحضرة ، وان حقوق الانسان تمثل حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دولة كما اكد ذلك على الدوام جلالة الملك عبد الله الثاني.