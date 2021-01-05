وزير الداخلية يلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري - التقى وزير الداخلية سمير المبيضين في مكتبه بالوزارة اليوم الثلاثاء، السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

اضافة اعلان



وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء ، ان العلاقات الأردنية – القطرية ترتكز على الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأكد المبيضين حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء القطريين المقيمين على أرض المملكة بين اخوانهم واشقائهم في الاردن ، مشيرا إلى أهمية الشراكة الأردنية القطرية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



كما شدد الوزير على ضرورة ترجمة أواصر التعاون الثنائي بين البلدين على ارض الواقع، ولا سيما في مجالات التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية والشرطية، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين ووضع آليات ارتباط واتصال سريعة ومتطورة لمكافحة الجريمة بشتى انواعها.



من جانبه عبر السفير القطري عن الفخر والاعتزاز بمستوى العلاقة القائمة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين ، والتي ترجمت على أرض الواقع بالمزيد من التعاون الامني والاقتصادي والسياسي بين البلدين الشقيقين.



