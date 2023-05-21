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الأحد، 21-05-2023 09:05 ص

وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في بغداد

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الوكيل الإخباري - وصل وزير الداخلية مازن الفراية مساء الأمس إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة عمل رسمية تعد الأولى من نوعها لوزير الداخلية منذ فترة طويلة  وتأتي الزيارة بهدف تعزيز العلاقات المتينة والراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيق التي تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في كل من البلدين.

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واستقبال الفراية لدى وصوله والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي  وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية ، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.


 ويجري الفراية خلال الزيارة جولة من المباحثات مع نظيره العراقي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ، وتسهيل انتقال الأشخاص والمركبات والبضائع بين البلدين الشقيقين ، وتبادل الخبرات الأمنية والإدارية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وستشمل الزيارة كذلك لقاء عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية العراقية الشقيقة.


 




 

 


 

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