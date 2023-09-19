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الثلاثاء، 19-09-2023 02:50 م

وزير الزراعة: إنشاء مصنع لمعالجة الصوف في القطرانة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اختارت منطقة القطرانة والأبيض في محافظة الكرك لإنشاء مصنع لمعالجة وتصنيع الصوف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وأشار إلى أن اختيار منطقة القطرانة والأبيض جاء لوقوعها وسط البوادي الثلاث، ما يسهم بالاستفادة من كميات الصوف من الأغنام المحلية ومعالجتها، لأغراض التصدير والتصنيع، ويعود بالفائدة على مربي الأغنام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من تأثير إتلاف الصوف في المناطق الصحراوية والأودية.


ولفت الحنيفات خلال تفقده مشروع تشجير الخط الصحراوي وغابة القطرانة إلى أن المشروع قصة نجاح حقيقية بعد توقيع اتفاقيات خلال العام الماضي مع الشركة الوطنية للدواجن وعدد من الشركات للاستفادة من المياه المعالجة في تحقيق الاستدامة لهذا المشروع والتي تمتد على مسافة 150 كيلومترا.


وأكد استمرار إنشاء الغابات على خط الصحراء خاصة بعد نجاح غابة القطرانة، واستخدام تقنيات الزراعة وأصناف أشجار تتناسب مع طبيعة المنطقة والظروف الجوية الصعبة.


وناقش الحنيفات خلال لقائه عددا من المزارعين ومربي الأغنام في الميدان، مواضيع تخدم القطاع الزراعي في المنطقة، بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، ومدير الصندوق الهاشمي المهندس جمال الفايز.

 




 

 


 

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