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الأحد، 18-04-2021 10:10 ص

وزير الزراعة : استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول الجراد الصحراوي إنه سيتم القضاء عليه في غضون الساعات القادمة ،مشيراً إلى أنه تم إنجاز 95 % من خطة مكافحة الجراد.

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وفي سياق منفصل ، أكد الحنيفات خلال تصريحات صحفية، الأحد ،أن أسعار الدواجن ستستقر خلال يومين ،مضيفا أن الطلب سينخفض وأن الوزارة ستعمل على زيادة كميات الدواجن في الأسواق المحلية.


ونوه أنه في حال وجود نقص في كميات الدواجن سيتم فتح باب الاستيراد جواً، وذلك لخدمة المستهلك.


وتنوي الحكومة اليوم عقد اجتماع مع الجهات المعنية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق و اتخاذ الإجراءات اللازمة، على وقع المطالبات الشعبية التي باتت تتعالى تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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