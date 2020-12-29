وزير الزراعة: نمتلك إمكانيات للقضاء على الجراد

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة محمد داودية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد لمواجهة الجراد الصحراوي في حال دخوله للأردن.

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وقال داودية، في تصريح صحفي، إن الوزارة تدير الجهد الوطني لمكافحة الجراد بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية وسلاح الجو الملكي.



ولفت إلى أن الوزارة درست مستوى التنسيق مع الجهات المعنية والثغرات، مؤكدا أن الوزارة تمتلك الامكانيات الكبيرة للقضاء على الجراد حال وصوله الأردن.



وأضاف أن الوزارة وضعت سلسلة من الاجراءات الوقائية ودرجات التنسيق، منوها إلى وجود تعاون مع المملكة العربية السعودية في اطار الاستطلاع عن مكان اسراب الجراد.



وشدد على عدم وجود جراد في المملكة الشهر الحالي، قائلا "في حال وجود جراد سيكون في شهر شباط أو آذار باحتمالات طفيفة".



