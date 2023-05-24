وزير الزراعة يبحث قضايا القطاع مع وفد الوكالة الأميركية للتنمية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة مع فريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جملة من القضايا الزراعية المتعلقة بالقطاع، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي.



وتخلل اللقاء عرض أهم المحاور التي تم العمل عليها من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وخاصة التنمية الريفية والتسويق والشراكة مع القطاع الخاص.

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