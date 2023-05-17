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الأربعاء، 17-05-2023 12:22 م

الزراعة: السعودية عدّلت شروط تصدير الأغنام البلدية إليها والبدائل متوفرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن هناك بعض التعديل على شروط تصدير الأغنام المحلية للسعودية وبعض الإجراءات التقنية الخاصة بمنصة التصدير، بعد الانتهاء من ازمة الحمى القلاعية في الأردن .

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وبيّن المجالي في بيان صحفي، أن وزير الزراعة وخلال لقاءه مع مربي وتجار الأغنام شدد على أن الوزارة لديها كافة البدائل للتعامل مع الازمة، والوزارة وجاهزة لإيقاف المستورد من الأغنام الحية للحفاظ على منافسة المنتج المحلي من الأغنام في السوق المحلية ومنع أي خسائر.

 

وقال المجالي إن لدى الوزارة بدائل من خلال التصدير بالطائرة، وهناك مباحثات مع الملكية حول الكلف .

 

وكان قد توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن يتم تصدير أكثر من 250 ألف رأس من الخراف البلدية الأردنية لأسواق الخليج قبل عيد الاضحى المبارك.

 

وأوضح الكواليت لـ " الوكيل الإخباري " أنه من المُتوقع أن تبدأ عجلة التصدير بالدوران بعد اسبوع، وذلك لإجراءات تتعلق بقبول طلبات التصدير التي بدأ التجار بتقديمها للسلطات السعودية. 

 




 

 


 

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