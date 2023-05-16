توفير 41 ألف جرعة ثانية مضادة للحمى القلاعية وبدء التطعيم الأسبوع القادم في هذه المناطق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أنه سيتم اتباع بروتوكول صحي مُحدد لبدء إعطاء الأبقار التي سبق أن أصيبت بالحمى القلاعي الجرعة الثانية من المطعوم.

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وبيّن المجالي لـ" الوكيل الإخباري" أن الوزارة استقبلت أمس الإثنين 41 ألف جرعة من لقاح الحمى القلاعية، حيث سيتم المباشرة باعطاء هذه اللقاحات في المناطق التي تقع ضمن دائرة الاصابة ( المنطقة الساخنة).



ونوه إلى أن إعطاء اللقاحات سيكون من خلال كوادر وفرق مُختصة سوف تجول المناطق المعنية.



من جهته قال رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين أن بدء إعطاء الأبقار للمطاعيم سوف يبدأ الأسبوع المقبل في مناطق ( الضليل/ الحلابات/ أجزاء من الخالدية) .



وأشار إلى أن اللقاحات سوف تعطي لقرابة 40 ألف رأس من الأبقار التي سبق أن أعطيت الجرعة الأولى وذلك ضمن بروتوكول بيطري خاص.



وأعلنت وزارة الزراعة في وقتٍ سابق إنها سوف تعمل على صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من جراء الحمى القلاعية عن كل بقرة نفوق 1100 دينار، و150 دينارا عن كل عجل نفوق، الى جانب إعطاء قرض دون فوائد بسقف أعلى 40 ألف دينار لكل مزرعة.