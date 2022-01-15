وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت على توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة من خلال برامج التمويل الإقراضية وتوجيه المنح إلى دعم الجمعيات والمشاريع الإنتاجية العام الماضي.



ورعى الحنيفات، اليوم السبت، خلال زيارة لمحافظة مأدبا ولقاء ذيبان بحضور عدد من نواب المنطقة ومدير عام المؤسسة التعاونية حفل إشهار جمعية أبناء ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي التعاونية والتي ضمت عددا من شباب لواء ذيبان الذين تدربوا ضمن برنامج التأهيل والتدريب للشباب في القطاع الزراعي وعلى برنامج الاستزراع السمكي.

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