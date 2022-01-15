السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

ألمانيا تسجل مستوى قياسياً لإصابات كورونا الأسبوعية

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

البترا والعلا تبحثان سبل التعاون المشترك

وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

التعليم العالي: تعطيل دوام الجامعات أو الكليات أمر يعود للرئاسة أو عمادة الكلية

السبت، 15-01-2022 08:56 م

وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

w


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت على توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة من خلال برامج التمويل الإقراضية وتوجيه المنح إلى دعم الجمعيات والمشاريع الإنتاجية العام الماضي.

ورعى الحنيفات، اليوم السبت، خلال زيارة لمحافظة مأدبا ولقاء ذيبان بحضور عدد من نواب المنطقة ومدير عام المؤسسة التعاونية حفل إشهار جمعية أبناء ذيبان للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي التعاونية والتي ضمت عددا من شباب لواء ذيبان الذين تدربوا ضمن برنامج التأهيل والتدريب للشباب في القطاع الزراعي وعلى برنامج الاستزراع السمكي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

102021310523950298814

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

73F1A710-3D8A-46C2-A5A2-CB0A80ACE7C7

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

1202212225847161379559

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

image (6)

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

وزارة الصحة

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

أخبار متعلقة
image (28)

الحنيفات: ندرس التشاركية مع القطاع الخاص لتوسيع التحريج

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

الزراعة: خطة تنمية زراعية شاملة خلال الأيام المقبلة

120225175122814417984

إربد: ورشة حول التطبيق العملي لحملات كسب التأييد

fff

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل للإناث في عجلون

12202120154745816122871

اختتام ورشة عن بناء المشاريع الصغيرة للشباب في إربد

وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021