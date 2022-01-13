إربد: ورشة حول التطبيق العملي لحملات كسب التأييد

الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية في محافظة إربد، اليوم الخميس، ورشة عمل حول التطبيق العملي لإعداد حملات كسب التأييد، بحضور مشاركين وممثلين عن مختلف القطاعات مع إتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة كافة.



وأكد مدرب الورشة، عماد أبو صالح، أن هناك أساسيات لا بد من التركيز عليها في حملات كسب التأييد، وأهمها المدافعة فهي وسيلة للأفراد والدوائر الانتخابية والمنظمات لصياغة الخطط وتغيير السياسات العامة .

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