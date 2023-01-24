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الثلاثاء، 24-01-2023 06:36 م

وزير الزراعة يرعى احتفال إربد بعيد الشجرة بكلية الحصن الجامعية

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، اليوم الثلاثاء، احتفال محافظة إربد بيوم الشجرة الذي نظمته كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة اربد.

وشارك الحضور الذي ضم محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلديتها الدكتور نبيل الكوفحي ونائب رئيس جامعة البلقاء الدكتور زكريا القضاة وعدد من نواب إربد، بزراعة حديقة الكلية البالغ مساحتها 28 دونماً بالأشجار الحرجية واشتال الزيتون واللوزيات.

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