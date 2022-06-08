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الأربعاء، 08-06-2022 04:25 م

وزير الزراعة يفتتح الجلسة الحكومية للمجلس الدولي للزيتون

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الجلسة الحكومية (العامة) للمجلس الدولي للزيتون وذلك في اليوم الثاني لأعمال الدورة 115 للمجلس.

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وأكد الحنيفات، وهو رئيس المجلس الدولي للزيتون، أهمية الدور الحكومي في تطوير تكنولوجيا الزيتون وزيت الزيتون، مشيرا إلى أهمية التشاركية والتعاون المستمر مع القطاع الخاص والجهات ذات الاختصاص في تطوير هذه الزراعة ودور المجلس في مواءمة القرارات وإدارة التشبيك في هذا الإطار.


وأشار الحنيفات إلى أهمية القرارات الفنية التي اتخذت، والتي تتناول البرامج الفنية والعالمية وتدخل في كيمياء زيت الزيتون والجوانب البيئية والحيوية والمسابقات العالمية والخطط العلمية والبحرين التي ستساهم في تطوير هذا القطاع.


من جهته، أشار المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، عبد اللطيف غديرة إلى الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها المجلس والقرارات التي تم اتخاذها اليوم وتم التوافق عليها من قبل الوفود الرسمية، والتي حصلت على موافقة رئيس المجلس الدولي للزيتون.


 




 

 


 

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