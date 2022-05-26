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الخميس، 26-05-2022 02:49 م

توقع تأخر بدء موسم الزيتون القادم بسبب الغبار

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الوكيل الإخباري - دعت نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون مزارعي الزيتون البعلي بالري التكميلي على الرغم من أن كمية الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء الماضي كانت أكثر من سابقه إلا أن نسبة الفاقد منها كانت كبيرة.

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وأكدت النقابة بحسب الناطق باسمها المهندس محمود العمري، أن توقف هطول الأمطار مبكراً مع نهاية شهر آذار يستدعي اللجوء إلى الري التكميلي لأن الأشجار ستكون عرضة للعطش خلال الفترة القادمة خاصة مع توقع محصول غزيز أفضل من الموسم السابق.


وأشار العمري إلى أن موسم الزيتون لهذا العام يمر بتقلبات من أبرزها تأثره بالتقلبات المناخية ذات الأثر على عقد الثمار وديمومتها، لافتاً إلى أن عقد ثمار الزيتون الذي يتحقق خلال شهر أيار من كل عام وبتواريخ متباينة ويتأثر ذلك بعوامل الطقس والموقع الجغرافي لهذه المزارع.


وقال إن المؤشرات الأولية للموسم تؤشر إلى أنه سيكون أفضل في المناطق البعلية والمروية على حد سواء وبتقديرات أولية تصل إلى 400 ألف طن من ثمار الزيتون تكفي حاجة المملكة من زيتون المائدة وزيت الزيتون وكميات إضافية للتصدير.


وأشار العمري إلى أن انحسار تأثير عاصفة الغبار وتباين درجات الحرارة على مناطق قليلة أدت لتركز هذا التأثير على عقد ثمارها وحجم محصولها.


وتوقع تأخر بداية موسم الزيتون القادم بسبب تراكم الغبار الذي يضعف عملية التمثيل الضوئي وبالتالي يؤخر النضوج.


ودعا المزارعين الذين تتوفر لديهم الإمكانية للري التكميلي أن يبدأوا بالري قبل بدء عملية تصلب النواة التي يتوقع أن تبدأ مع منتصف شهر حزيران القادم بحسب المنطقة، حيث تعتبر هذه الفترة من عمر الثمرة من الفترات الحرجة التي تحتاج فيها الشجرة للماء وهي فترة نمو لب الثمرة التي يعتمد عليها حجم الثمرة.

 




 

 


 

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