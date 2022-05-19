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الخميس، 19-05-2022 01:28 م

سلطة المياه : 190 مليون م3 حجم المياه المعالجة التي تستفيد منها الزراعة

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة أنه يتم الاستفادة من 190 مليون م3 من المياه المعالجة وفق اعلى المواصفات لغايات الزراعة وتوفير نفس الكميات من المياه لغايات الشرب من خلال 350 اتفاقية مع المزارعين والجمعيات الزراعية . اضافة اعلان


وأضاف البطاينة، انه يوجد 22 ألف دونم مزروعة بمزروعات مفيدة مثل الأعلاف (كالبرسيم والشعير والذرة العلفية ) اضافة الى الاشجار الحرجية والمثمرة وبعض الاصناف الصناعية . 


وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات في قطاع المياه والزراعة والقطاع الخاص لضمان استدامة مصادر المياه خاصة وان قطاع الزراعة يستحوذ على نحو 50% من المياه لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاعي المياه والزراعة في ظل تزايد تحديات المناخ وموجات اللجوء التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية وازدياد الطلب على المياه .

وأكد البطاينة ان السياسات التي تم تطويرها أكدت على ضرورة تكثيف أوجه التعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص للحد من نقص المياه في الاردن كواحدة من الأولويات الوطنية منوها الى ان قطاع المياه يدعم الممارسات الزراعية المستدامة التي تستخدم المياه بكفاءة وتحقق فائدة للاقتصاد الوطني . 

وزاد الأمين العام أن لدى سلطة المياه خطة لتحسين نوعية المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي لتتوائم مع احتياجات المزارعين حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية تأهيل وتحسين عدد من المحطات لرفع كفائتها وتحسين نوعية المياه المعالجة فيها مع تنفيذ خطة الوزارة / سلطة المياه التوسع بخدمة مناطق مختلفة في المملكة بخدمات الصرف الصحي وزيادة كميات المياه المعالجة للاستفادة منها في الزراعة ، وكذلك تم تعزيز الشراكة مع وزارة الطاقة لتجاوز تحدي ارتفاع كلفة الطاقة كون قطاع المياه من أكبر المستهلكين للطاقة في الأردن وكذلك مع وزارة الزراعة لرفع كفاءة مياه الري وتحسين الزراعة . 
وتضمنت الورشة نقاشات بين المشاركين ومنظمي الحوار حول نقص المياه وآليات رفع كفاءة

 




 

 


 

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