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الأربعاء، 05-04-2023 08:31 م

وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء فرنسا وأستراليا والصين

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الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، في مكتبه، اليوم الأربعاء، كلا على حدة، السفير الفرنسي لدى المملكة، أليكسي لو كوور غرانميزون، والسفير الأسترالي في الأردن، برنارد لينش، والسفير الصيني في الأردن، تشن تشوان دونغ.

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وبحث الوزير القيسي، خلال اللقاءات التي حضرها مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، والمستشار هشام العبادي، سبل تطوير العلاقات بين هذه الدول والأردن في القطاع السياحي، وتعزيز الحركة السياحية من هذه الدول إلى المملكة.


وناقش القيسي آلية التسويق السياحي المشترك مع هذه الدول، واستقطاب المزيد من السياح والمجموعات السياحية للأردن، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم.


وقال السفير الفرنسي إن الأردن غني بالموروث والمخزون الحضاري والثقافي، والعديد من المناطق الأثرية والتاريخية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية وتطوير المنتجات السياحية، والتبادل الطلابي في مجال الآثار والتنقيب الأثري، للاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.


وأكد السفير الأسترالي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنقيب بالمناطق الأثرية، وحماية الممتلكات التاريخية والتراثية، وفي مجال تدريب الأدلاء السياحيين، مبيناً ضرورة العمل على تبادل الخبرات في مجال السياحة الطبيعية، لا سيما وأن البلدين يتمتعان بمناطق طبيعية جاذبة، بالإضافة إلى التعاون في الترويج للسياحة الطبيعية في كلا البلدين، والتعاون في مواضيع التدريب ودعم المرأة.


وقال السفير الصيني إن الأردن غني بالقطع الأثرية النادرة، وبلد التاريخ والحضارة العريقة، مبينا ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال توظيف التكنولوجيا لتطوير المنتجات السياحية، وفي مجال العلوم المختلفة كسياحة الطعام والحرف التقليدية، واستغلال الوقت لتطوير وتحسين نوعية المنتجات المقدمة للسائح، والترويج المشترك.


وأكد السفراء عمق العلاقات الأردنية مع بلدانهم وتميزها، مبدين إعجابهم بالمنتج السياحي الأردني، وما يمتاز به الأردن من أمن واستقرار وتنوع في المناخ، كما أكدوا تشجيعهم لمواطني بلدانهم للقدوم إلى الأردن لغايات الاطلاع، وزيارة المواقع السياحية والأثرية.

 




 

 


 

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