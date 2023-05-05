وزير السياحة يرعى انطلاق ورشة الصيانة والحفاظ وإدارة التراث الثقافي بموقع قلعة الشوبك

الوكيل الإخباري- قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال رعايته انطلاق ورشة "الصيانة والحفاظ وإدارة التراث الثقافي لموقع قلعة الشوبك الأثرية"، إن مثل هذه الورش والمشاريع ستساهم بتعزيز التنمية المستدامة لمنطقة الشوبك وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية بالمنطقة من خلال إشراكهم في النشاطات التي سيتم تنفيذها.

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وأشار الوزير القيسي، خلال إطلاق الورشة في مقر دائرة الآثار العامة، أمس الخميس، بحضور المستشار هشام العبادي، ومدير المشروع من جامعة فلورنسا البروفيسور ميشيل نوتشيوتي، إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتجذرة بين الأردن وإيطاليا، مثمناً التعاون المشترك والجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية ممثلة بالوكالة الإيطالية للإنماء في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في الأردن.



وأكد الوزير القيسي، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع السياحي والمواقع الأثرية بشكل عام ومنطقة الشوبك بشكل خاص، مبيناً أن جلالته دعا خلال زيارته للمنطقة في عام 2020، إلى زيادة الاهتمام بالواقع السياحي بالشوبك وتسليط الضوء عليها من خلال استفادة أبناء المجتمعات المحلية من المعالم السياحية المنتشرة في المنطقة وإشراكهم في عملية التنمية السياحية.



وبين الوزير القيسي، أنه سيجري العمل على إنشاء متحف بالقلعة ليكون نقطة جذب سياحي ويساهم في إطالة مدة زيارة السائح للموقع والمنطقة، حيث سينعكس هذا المتحف إيجاباً على تنمية القطاع السياحي ودعم الاقتصادي بالشوبك، وتمكين المجتمعات المحلية بالمنطقة.



وأشار الوزير القيسي، إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في موقع قلعة الشوبك ومحيطها، وضمان الحفاظ والإدارة السليمة للموقع، وتأهيل المعالم الأثرية داخل القلعة وتأمينها والحفاظ عليها وتصميم المسارات السياحية داخلها بشكل علمي ومدروس.



من جهته، قال السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيززوتي، إن هذه الورشة التي تأتي ضمن مشروع برنامج دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي لما بعد جائحة كورونا في المنطقة المحمية لقلعة الشوبك الممول من الوكالة الإيطالية للإنماء، جاءت تتويجاً للتعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين الإيطالية والأردنية، مؤكداً ضرورة إدماج السكان المحليين في مثل هذه المشاريع لتعميم الاستفادة الاقتصادية.



وأضاف " يتميز الأردن بالحضارات المتعددة والمواقع الأثرية والسياحية الفريدة، وعلينا جميعاً الاهتمام بالحضارة والثقافة والسياحة وأن تكون على رأس أولوياتنا"، مؤكداً استمرار الدعم لمثل هذه المشاريع.