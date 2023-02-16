وزير السياحة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي

الوكيل الاخباري - بحث وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، اليوم الخميس، خلال لقائه في مقر الوزارة، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي، وتشجيع السياحة البينية، وزيادة أعداد السياح القادمين من السعودية للأردن في المواسم كافة.



وأشاد القيسي بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية القائمة بين المملكتين، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على تطوير هذه العلاقات.

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