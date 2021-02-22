وزير الصحة : قرارات حاسمة خلال 48 ساعة

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن نسبة الإلتزام بتعليمات مواجهة الوباء وارتداء الكمامة دون المستوى المطلوب.ولفت الوزير في تصريحات صحفية إلى أن نسبة الإيجابية بفحوصات كورونا في العاصمة عمّان وصلت إلى 14%، فيما بلغت نسبة الإصابات بالفيروس البريطاني في العاصمة عمّان 85%.وأكد الوزير، أن القرار النهائي بإجراءات الإغلاق من عدمها تعود للحكومة، مشيرا إلى أن الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا في الأردن "غير مطروح".وشدد الوزير على أن الحكومة ستتخذ قرارات علمية ومدروسة وسليمة خلال 48 ساعة المقبلة.