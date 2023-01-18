وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن نسبة الفحوصات العشوائية من فيروس كورونا الأسبوع الماضي بلغت 1.85% بعد إجراء أكثر من 9 آلاف فحص عشوائي.



وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 اليوم الأربعاء، أن 10 حالات إصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مريض منهم في المستشفيات الميدانية.



وبين الهواري أنه لا يستبعد أن “يكون لدينا المتحورات الموجودة في العالم وما يهمنا درجة وخطورة المرض”، مؤكدا أن علاج كورونا متوفر لدينا.

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