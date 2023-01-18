الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام الى الاردنيين في السعودية

وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الجورجي

وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

دراسة لتحويل مستشفى العقبة الميداني لحكومي

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الملكة رانيا: سعيدة بقضاء وقت بصحبة الشيخة فاطمة

الخارجية تعزي بضحايا حادثة سقوط مروحية في أوكرانيا

الأربعاء، 18-01-2023 06:43 م

وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

الهواري


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن نسبة الفحوصات العشوائية من فيروس كورونا الأسبوع الماضي بلغت 1.85% بعد إجراء أكثر من 9 آلاف فحص عشوائي.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 اليوم الأربعاء، أن 10 حالات إصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مريض منهم في المستشفيات الميدانية.

وبين الهواري أنه لا يستبعد أن “يكون لدينا المتحورات الموجودة في العالم وما يهمنا درجة وخطورة المرض”، مؤكدا أن علاج كورونا متوفر لدينا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202311202959517956270

وفد عسكري فلسطيني يزور مديرية الإعلام العسكري

12202212181328410309276

الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الجورجي

w

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

وزارة الصحة

دراسة لتحويل مستشفى العقبة الميداني لحكومي

2

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

780059F7-87E6-4BD9-AB4A-3A41E52D9B18-1763x1157

الملكة رانيا: سعيدة بقضاء وقت بصحبة الشيخة فاطمة

أخبار متعلقة
d8aad8b5d985d98ad985-d984d985d8b4d8b1d988d8b9-d983d988d8b1d986d98ad8b4-d8a7d984d8a8d8add8b1-d8a7d984d985d98ad8aa-d8a3d8b1d8b4d98ad981d98ad8a9

بدء تطوير كورنيش البحر الميت بعد الانتهاء من تلفريك عجلون

حجاج على صعيد عرفات خلال موسم الحج الماضي

الأوقاف تكشف معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين للعام الحالي

310381-1643537208

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

325164801_466087812406027_1901597234384084706_n

الشمالي: الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء