وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

الوكيل الإخباري - نفى وزير الصحة فراس الهواري وجود نية لإلزامية الجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاحات بالتزامن مع الإعلان عن الإجراءات التخفيفية المنوي تطبيقها اعتبارا من 1 آذار المقبل.

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وقال الهواري لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث هذا الأمر وأن الوزارة لم تفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا منذ بدء برنامج التطعيم الوطني في الأردن مطلقا.

وأضاف أنه سيتم الإعلان فورا في حال اتخاذ أي إجراءات جديدة بهذا الشأن.

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، عن إجراءات تخفيفية للتعامل مع جائحة كورونا من ضمنها إلغاء فحوصات كورونا للقادمين إلى الأردن وتقليل مدة العزل للمصابين بالفيروس والتوسع ببرنامج التطعيم للبدء في الفئة العمرية 5-11 عاما خلال الفترة المقبلة.