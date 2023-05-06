وزير الصحة يرعى احتفال الهلال الأحمر باليوبيل الماسي لتأسيسه

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الفخري للهلال الأحمر الأردني، رعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مساء اليوم السبت احتفال الهلال بمرور 75 عاما على تأسيسه.



وتسلم وزير الصحة هدية تذكارية مقدمة من الهلال الأحمر الأردني لجلالة الملك، وهي مجسم عقاب يمثل رمزا للقوة والشجاعة والسمو، وراية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكون أساس لشعار المملكة الأردنية الهاشمية.

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