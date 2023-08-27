وزير الصحة يكشف مقر أول مستشفى افتراضي في الأردن وآلية العلاج

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق أول "مستشفى افتراضي" يقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة؛ لتخفيف دخول المرضى إلى المستشفيات المركزية.

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وأضاف الهواري أن المستشفى سيتعامل في بداياته مع اختصاصات الأشعة التشخيصية، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، وسيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات كبرى، حيث يعمل على تقليل الحاجة لنقل الكوادر إلى مستشفيات طرفية أو نقل المريض فيها إلى مستشفيات أخرى، حيث يقرأ الطبيب الاختصاصي الصور والفحوصات ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.



وأعلن أن مستشفى السلط القديم سيكون مقرا لـ "أول مستشفى افتراضي" لامتلاكه بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى خطة مستقبلية ليكون مركزا صحيا شاملا متكاملا يخدم المحافظة بأكملها، إضافة لكونه مستشفى افتراضيا.



وسيكون في المستشفى وحدة سيطرة وتحكم، يمكن خلالها الاطلاع الكامل على عدد الأسرّة الموجودة في القطاعين العام والخاص؛ لضمان الانتقال السلس والسريع لأي مريض موجود إلى أقرب مستشفى يمكن أن يقدم هذه الخدمة.



وبين أن المستشفى الافتراضي مقترح ضمن نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، ويتاح للقطاعين العام والخاص، ومن شأنه أن يسهم في تقليل كُلَف العلاج، وتخفيف الضغط على المستشفيات من خلال حلول الإدارة الذَّاتيَّة والمُراقبة عن بُعد، وفق مجلس الوزراء.

المملكة